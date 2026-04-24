Denuncian a motociclista por mostrar sus partes íntimas a una niña

El caso de exhibicionismo se conoció tras la denuncia presentada por los familiares de la niña, quienes presentaron imágenes de circuito cerrado que captaron el momento del incidente.
Una cámara grabó cuando la niña regresaba a su vivienda tras asistir a la escuela. En ese momento, un hombre que circulaba en motocicleta se le adelantó y detuvo la marcha a pocos metros de ella. Acto seguido, bajó el cierre del pantalón y le mostró sus partes íntimas a la niña, lo que provocó que la misma se asustara y saliera corriendo a pedir auxilio.
Un vecino, que escuchó los gritos desesperados de la niña, salió a perseguir a pie al depravado, pero no logró alcanzarlo. Posteriormente, los padres se dirigieron a la Subcomisaría 4ª para formalizar la denuncia.
Los agentes policiales iniciaron una investigación y solicitan la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a identificar al sospechoso.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy