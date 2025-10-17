Detienen a hombre acusado de exhibicionismo en un bus de Pirayú

El fiscal Eladio Cohene confirmó la detención de Luis Miguel Benítez Ríos, quien se presentó junto a una abogada en la Unidad Penal N.° 1 de la Fiscalía Zonal de Yaguarón, en el Departamento de Paraguarí, en la mañana de este viernes ante un presunto hecho de exhibicionismo.

Benítez Ríos es sindicado como el autor de un acto de exhibicionismo frente a una mujer dentro de una unidad del transporte público, ocurrido el pasado miércoles, a la altura de la ciudad de Pirayú.

“El día de la fecha, él se presentó ante mi unidad fiscal en compañía de una abogada particular y ya convocamos también a la Policía local de Pirayú para que se constituya y haga efectiva mi orden de detención. Y están con ese procedimiento, con ese procedimiento ahora”, mencionó el fiscal ante NPY.

Investigación y declaración pendiente

Al ser consultado si el hombre reconoció el hecho, el agente del Ministerio Público indicó que “todavía no tuve la oportunidad de conversar con él. Yo me constituyo ahora a Paraguarí para una diligencia, vuelvo y le tomo la declaración. Ahí, ya en decisión con su abogada, él va a decidir si se abstiene o no de declarar”.

Posible calificación y expectativa de pena

El fiscal precisó que lo cometido por el hombre se enmarcaría en el hecho punible de actos de exhibicionismo, cuya expectativa de pena —según cuestionó— es de apenas un año.

“El hecho de que la expectativa de pena sea leve no le quita la gravedad de la situación o de la conducta”, agregó.

Indicios de otras víctimas

Ante supuestas denuncias de más víctimas de hostigamiento sexual cometidas por el hoy detenido, Cohene refirió que la Policía le informó de ello, por lo que prevé realizar más diligencias para confirmarlo.

“La Policía me dice que existirían otras víctimas, otras personas que en el pasado habían sido hostigadas por él”, comentó.

Víctima se lanzó del colectivo

Conforme a las cámaras de circuito cerrado del bus, una joven que estaba a punto de bajarse del colectivo, al percatarse de lo que estaba realizando el hoy detenido, se lanzó del vehículo antes de que este se detuviera, sufriendo algunas heridas.

Los familiares de la víctima indicaron que la joven quedó con secuelas psicológicas tras el episodio que sufrió.