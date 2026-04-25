Fin de semana con tiempo inestable en el Este

Para este sábado, las previsiones indican que será un día cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima prevista es de 28°C. Estas condiciones favorecerían la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica de forma puntual durante el día.

Para mañana, domingo 26, se espera el ingreso de un frente frío, el cual estaría asociado a lluvias con tormentas eléctricas y a un posterior descenso de la temperatura del aire. El pronóstico indica tiempo cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La mínima esperada es de 20°C y la máxima de 25°C.

Mientras que el lunes se prevé un amanecer más fresco, con temperaturas mínimas entre 13 y 18°C, y máximas que oscilarían entre 19 y 24°C.