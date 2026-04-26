Anuncian tormentas y descenso de la temperatura en el Este

El amanecer de hoy se presenta nublado y fresco, con vientos variables, luego del sur, en Ciudad del Este y ciudades cercanas. Se espera que, en el transcurso del día, continúe el desarrollo de lluvias y de celdas de tormenta. La temperatura mínima es de 20°C y la máxima de 27°C.

Meteorología: las lluvias y tormentas no cesan en Paraguay

Tras el paso del sistema, se prevé la rotación de los vientos al sector sur, con intensidad moderada, acompañada de un descenso de la temperatura.

Para mañana, lunes 27, predominaría un ambiente fresco a cálido, luego nuevamente fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando. La mínima indicada es de 16°C y la máxima de 23°C.

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