Deplorable estado de la sede prestada del Ministerio Público en Ciudad del Este

La sede principal del Área X del Ministerio Público en Ciudad del Este enfrenta una serie de precariedades. Las diversas unidades fiscales funcionan en espacios muy reducidos, donde los funcionarios están hacinados entre biblioratos y archivos. Además, el techo presenta goteras, las paredes están llenas de humedad, el piso está roto y los sanitarios no funcionan.

Para todo el predio solo hay una persona encargada de la limpieza, que apenas alcanza a limpiar el pabellón de la Fiscalía Adjunta, por lo que los funcionarios de las distintas unidades fiscales deben hacer aportes para pagar la limpieza de manera privada.

Durante su visita al Este la semana pasada, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, manifestó que se necesita mayor presupuesto y una organización más amplia, considerando que para siete millones de habitantes se requieren setecientos fiscales y que actualmente solo cuentan con la mitad.

Afirmó que el Ministerio Público nació desposeído, pero que cumple un rol que necesita mayor presupuesto y atención. “Tenemos la necesidad de que en cada circunscripción tengamos nuestro propio predio con todas las comodidades. El Ministerio Público es una entidad que nació desposeída, precisamos reconocer el tremendo rol que cumple, pero también con una adecuada asignación presupuestaria”, manifestó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la promesa de larga data de que Itaipú transfiera la propiedad que presta a la Fiscalía de Ciudad del Este, reconoció que falta gestión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hay necesidad de gestiones de ambas partes, pero principalmente se reclama el reconocimiento del tremendo estatus que le dio al Ministerio Público la Constitución Nacional de 1992. Es un órgano republicano que nació independiente de los poderes, pero que no maneja recursos; le exigimos demasiado y no le damos, por lo menos, la mitad de lo que precisa para un funcionamiento ideal”, expresó.

Una promesa incumplida

La sede de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este funciona en un predio prestado por Itaipú. Ocupa una superficie de 1 ha 2.645 m² 7.079 cm², ubicada sobre la avenida Monseñor Rodríguez y calle Los Sauces, en el Área 1, Manzana 21 de Ciudad del Este.

El 19 de julio de 2013, las altas autoridades del Ministerio Público e Itaipú Binacional habían anunciado la transferencia del predio de Itaipú donde funciona la sede regional de la Fiscalía.

Este traspaso debía realizarse a través de una resolución emitida por el Consejo de Administración, que contempla la “donación para fines de interés público al Ministerio Público, destinada a la Fiscalía Regional de Ciudad del Este, Alto Paraná”.

El documento fue rubricado por los entonces directores generales de la entidad, Franklin Boccia Romañach (Paraguay) y Jorge Miguel Samek (Brasil). El anuncio oficial se realizó en un acto del que participó el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.

Sin embargo, hasta ahora no se concretó el traspaso, por lo que la sede está cada vez más deteriorada por falta de mantenimiento.