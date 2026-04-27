La odisea de una madre para conseguir vacunas antirrábicas tras el ataque de un mono a su hija

Marisa Carvallo relató la odisea que vive desde el incidente, ocurrido la semana pasada, cuando su hija de 10 años fue atacada por el animal, que no contaba con ningún tipo de vacuna Tres días después del hecho, logró acceder a una dosis de la vacuna, que —según le informaron— era la última disponible en la Décima Región Sanitaria (Alto Paraná).

La primera dosis fue aplicada la semana pasada en el Hospital Distrital de Minga Guazú, pero el tratamiento exige dosis cada tres días. Posteriormente, ante la falta de disponibilidad en hospitales públicos, la familia recurrió al sector privado, donde compró otra dosis.

La mujer explicó que el viernes su hija tuvo fiebre y una leve infección en la herida. Carvallo dijo que decidió recurrir a sus redes sociales para conseguir más dosis, a fin de completar el esquema de vacunación, que requiere entre cuatro y ocho aplicaciones, dependiendo de la evolución del caso.

“Estamos en busca de la vacuna antirrábica a nivel país. Si alguien sabe dónde conseguirla, por favor comunicarse conmigo; es de suma urgencia”, expresó la madre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Traerán mañana

Por su parte, el director de la Décima Región Sanitaria, doctor Federico Schrodel, informó que mañana traerán las vacunas antirrábicas que consiguieron en la VI Región Sanitaria (Caazapá), para paliar la situación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Schrodel había explicado que, ante el desabastecimiento de medicamentos e insumos, implementaron como medida el préstamo de medicamentos entre las distintas regiones sanitarias.