Confirman brote de rabia bovina y equina en Pirayú y Quyquyhó

El titular del Senacsa, José Carlos Martin Camperchioli, explicó que la enfermedad presenta un comportamiento endémico en varias zonas del país, con registros recurrentes cada año. Desde el 14 de enero hasta el 31 de marzo de este año, se registraron dos casos de rabia bovina: uno en Pirayú y otro en Quyquyhó.

“También existen brotes en Central, Cordillera, Concepción, Guairá, San Pedro, Alto Paraguay y Canindeyú”, precisó el funcionario.

Agregó que en el departamento de Paraguarí se registraron los dos últimos casos de rabia bovina en una franja donde históricamente se presenta la enfermedad, por lo que se considera una zona endémica, entre Pirayú y Quyquyhó.

En cuanto a la respuesta institucional, Martin Camperchioli destacó la rápida intervención tras la notificación de los casos desde el departamento de Paraguarí.

“La denuncia se recibió la semana pasada, el lunes, y ya el martes nuestros funcionarios estuvieron en la zona afectada”, explicó.

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Destacó que el Senacsa inició tareas de vacunación en el área denunciada, además se reforzó la campaña de recomendación a los productores para inmunizar a sus animales. También se encuentra distribuyendo vacunas, que son gestionadas de manera gratuita a través de la institución y enviadas desde Asunción, debido a los requerimientos de cadena de frío.

El presidente del Senacsa instó a la ciudadanía a notificar cualquier sospecha y a reforzar las medidas de bioseguridad, especialmente en establecimientos ganaderos.

Activan medidas preventivas

Por su parte, la directora de la Novena Región Sanitaria, Auria Villalba, informó que también se activaron medidas preventivas en humanos en las zonas afectadas. Indicó que en los centros de salud de Pirayú y Quyquyhó ya se dispone de vacunas antirrábicas humanas, destinadas a personas que tuvieron contacto directo con los animales infectados.

Según precisó, en la zona se confirmaron dos casos puntuales de animales vacunos fallecidos. “La vacuna antirrábica humana está disponible y se está aplicando como medida de prevención para evitar la transmisión a las personas”.

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Aclaró que solo se inmuniza a quienes participaron del faenamiento o tuvieron contacto con los animales afectados.

Finalmente, reiteró la importancia de la notificación oportuna y la vacunación como principales herramientas para evitar la propagación de la enfermedad tanto en animales como en humanos.