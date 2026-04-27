Último adiós al fiscal Edgar Torales en Ciudad del Este

Con globos blancos y negros, en homenaje a su fanatismo por el club Olimpia, los funcionarios hicieron una pausa en sus labores y salieron frente a la sede de la Fiscalía de esta ciudad para darle el último adiós a Edgar Modesto Torales.

Esta mañana, antes de que sea llevado a su última morada, su esposa fue llevada desde Hospital Área 2 de la Fundación Tesãi, donde está internada tras el accidente, hasta el salón velatorio para la despedida. Luego hizo el paso frente a la Fiscalía de esta ciudad, donde sus excolegas le colocaron la bandera del Ministerio Público al féretro, hubo una oración y le dieron el último adiós.

Torales estuvo en varias sedes fiscales del país, incluyendo un largo período en Ciudad del Este, y actualmente era agente fiscal de la colonia Yguazú.

El trágico accidente ocurrió ayer sobre la ruta PY02, a la altura del km 230, en la ciudad de Juan Eulogio Estigarribia (Campo 9), departamento de Caaguazú. El percance ocurrió alrededor de las 16:15, cuando la camioneta Kia Sorento, conducida por el ahora fallecido, impactó contra una camioneta de la empresa Tape Porã, que se encontraba estacionada en el lugar como móvil de asistencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A raíz del fuerte choque, el agente fiscal sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el sitio. En tanto, sus acompañantes, identificadas como Lidia Liliana Cardozo (39), pareja del fiscal, y la niña Keidy Isabella Torales Cardozo, resultaron heridas y fueron hospitalizadas.