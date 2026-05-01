ABC en el Este
01 de mayo de 2026 a la - 21:15

Incendio consumió por completo una gomería en Ciudad del Este

Bombero evitaron que las llamas se propaguen a otros locales.
Bomberos voluntarios sofocaron las llamas en la gomería tras un arduo trabajo.Gentileza

CIUDAD DEL ESTE. Un incendio de grandes proporciones redujo a cenizas una gomería denominada “C& F”. El siniestro se registró esta tarde sobre la calle 2.000, a unos 100 metros de la avenida Julio César Riquelme, en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental.

Por ABC Color

El local afectado pertenece a Eusebio Areco Paredes (40), domiciliado a dos cuadras del lugar del incendio, quien se encontraba festejando el Día del Trabajador cuando fue informado del incendio. El propietario manifestó que presume que el incendio se habría iniciado en un pequeño dormitorio ubicado dentro del local.

Los bomberos voluntarios manifestaron que, al llegar al lugar, el fuego ya se encontraba en una fase muy avanzada. No obstante, tras una ardua labor, lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran a un desarmadero de vehículos ubicado en el mismo predio.

¿Cuál sería la causa del incendio?

El fuego que se habría originado a raíz de un cortocircuito se expandió rápidamente y consumió la estructura, herramientas de trabajo y varios neumáticos almacenados en el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el propietario perdió todo lo que tenía en su gomería.

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