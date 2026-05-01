Incendio consumió por completo una gomería en Ciudad del Este

El local afectado pertenece a Eusebio Areco Paredes (40), domiciliado a dos cuadras del lugar del incendio, quien se encontraba festejando el Día del Trabajador cuando fue informado del incendio. El propietario manifestó que presume que el incendio se habría iniciado en un pequeño dormitorio ubicado dentro del local.

Los bomberos voluntarios manifestaron que, al llegar al lugar, el fuego ya se encontraba en una fase muy avanzada. No obstante, tras una ardua labor, lograron sofocar las llamas antes de que se propagaran a un desarmadero de vehículos ubicado en el mismo predio.

¿Cuál sería la causa del incendio?

El fuego que se habría originado a raíz de un cortocircuito se expandió rápidamente y consumió la estructura, herramientas de trabajo y varios neumáticos almacenados en el lugar.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el propietario perdió todo lo que tenía en su gomería.

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