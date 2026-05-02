CDE: frustran fuga de reo que trepó muralla y cayó en predio de la Dirección de Policía

El recluso fue identificado como Rubén Darío Galeano Irala (29 años), quien se encuentra privado de libertad desde hace dos semanas en el marco de una causa penal por hurto agravado.

Un informe de la Policía señala que Galeano se encontraba en el pabellón ‘B Baja’ del penal y supuestamente intentó aprovechar la intensa lluvia que se registraba en la tarde de hoy para trepar la muralla perimetral que conecta la prisión con la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Sin embargo, al caer en el patio del recinto policial, fue descubierto y recapturado de inmediato y devuelto a la penitenciaría

Agentes de la Comisaría 1 acudieron al sitio tras el reporte y fueron recibidos por el subjefe de la penitenciaría, Richard Escobar, quien brindó los datos del recapturado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno, Julia González, quien pidió que los antecedentes del caso sean remitidos a su unidad.