Recapturan a reo que se fugó del penal de Minga Guazú

Dos personas privadas de su libertad escaparon el pasado 19 de enero en horas de la madrugada de la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú, Alto Paraná.

Uno de ellos es César Lino Aguirre, condenado a 10 años de prisión por robo agravado, quien estaba a punto de compurgar su condena e iba a recuperar su libertad este año.

El mencionado fue recapturado este martes, en horas de la tarde, sobre la Avenida Defensores del Chaco casi Guaraníes del Barrio San Pablo de la ciudad de Asuncion.

Según el relato policial, tras una tarea investigativa personal del Departamento de Investigaciones se constituyó hasta la dirección mencionada, donde se procedió a la detención de César Lino Aguirre, a quien trasladarán nuevamente hasta la penitenciaría, para que continúe cumpliendo su condena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Reos se fugan de Minga Guazú, Policía y Ministerio de Justicia se pasan la pelota

Ante la consulta del motivo por el cual una persona a la que le falta poco tiempo para cumplir su condena toma esta determinación de fugarse, Aguirre comentó que fue por la vida que llevaba en ese lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En el lugar donde yo estaba era muy difícil la cosa, mis papeles judiciales no se movían y además estaba muy lejos de mi familia. Por eso hice lo que hice”, señaló.

Seguido, indicó que ya no quiere volver a Minga Guazú y prefiere estar en un lugar cerca de su familia y donde pueda trabajar. “Allá yo pedí para poder tabajar pero no me dieron nada. Cualquiera se va a querer escapar de un lugar donde no hay agua ni comida. Yo me escapé de eso, no de la justicia”, finalizó.