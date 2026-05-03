Asesinan a brasileño y arrojan su cuerpo al costado de la ruta PY07

La víctima del homicidio doloso fue identificada como Maicon Fernando Vieira de Oliveira, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona descampada al borde de la ruta PY07.

El fiscal interviniente, Fidel Godoy, señaló que durante la inspección se encontró un bolso con celulares y la billetera de la víctima, lo que en principio descarta el robo como móvil del crimen. En tanto, el médico forense diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico producido por una herida de arma blanca en el tórax.

El representante del Ministerio Público mencionó que, a partir de la identificación, se buscará reconstruir los últimos movimientos de la víctima y establecer si residía o solo frecuentaba territorio paraguayo. Según datos preliminares, el fallecido sería oriundo de un municipio brasileño del estado de Paraná, cercano a Saltos del Guairá.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local a la espera de sus familiares, mientras que los intervinientes solicitaron cooperación al Comando Tripartito para solicitar a la Policía Federal sobre el prontuario de la víctima.

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