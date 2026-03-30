Posibles desacuerdos por dinero serían causantes de homicidio de empresario checo en Carmen del Paraná

Los investigadores del caso del homicidio del empresario checo Martín Skvor (50), cometido la madrugada de este domingo en Carmen del Paraná, presumen que desacuerdos por dinero fueron los posibles móviles del asesinato. El presunto autor sería Ansorge Jan, también de nacionalidad checa, quien se suicidó de un disparo cuando fue rodeado por la Policía Nacional en una zona boscosa en inmediaciones de la residencia.

El titular de la causa, el agente Rodolfo Colmán, manifestó que halló unos documentos donde se transcribían conversaciones entre los involucrados. En los mismos, que estaban en idioma checo, Jan reclamaba a su socio comercial Skvor sobre la terminación de su residencia. Además, le solicitaba un dinero que aparentemente era administrado por el hombre de 50 años.

Según los trabajadores del lugar, existen antecedentes de discusión entre los protagonistas. Además, según relatos de la testigo del hecho, la pareja de Skvor, Jaroslava Fabionaba (23), el supuesto homicida estuvo consumiendo marihuana y cocaína la noche anterior.

De la escena del crimen incautaron un machete y un hacha pequeña, los cuales presumen que pudieron ser las presuntas armas homicidas. El fiscal no descarta incautar el celular de la mujer para descartar una posible vinculación con el homicida, que se autoeliminó.

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Cronología del crimen

Fabionaba relató a los intervinientes que cerca de las 3:30, Jan habría cortado el suministro de energía eléctrica de la vivienda. Posteriormente, su pareja se levantó a inspeccionar la situación, momento en que escucha un disparo y luego un forcejeo entre los hombres.

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Según la versión de la mujer, el asesino le quitó el celular y la encerró en una habitación, mientras arrastró el cuerpo para intentar esconderlo. En la escena del crimen, los intervinientes hallaron una vainilla servida y percutida calibre 44, un machetillo y un hacha.

El disparo aparentemente fue contra un televisor de la sala. Presumen que los extranjeros forcejearon y en ese momento fue que Jan habría propinado un golpe con un objeto cortante a la altura del cuello.

La mujer logró comunicarse con una hermana en República Checa y la misma se contactó con un vecino. Este dio aviso a la Policía Nacional recién a las 10:30, pero sin tener detalles de lo que ocurrió en la vivienda. Los intervinientes aguardaron la presencia del fiscal Colmán ante la presunción de que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar.

Cuando llegaron los uniformados, Jan intentó huir en la camioneta de la víctima, una Fiat Toro, color rojo, con chapa AAXZ 179, que quedó atorada en una zona boscosa del terreno. Aparentemente, se llevó consigo el DVR y continuó su huida a pie, hasta que horas después fue hallado por la Policía Nacional.

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Empresario checo

Martín Skvor (50) habría llegado a nuestro país hace unos 8 meses y adquirió alrededor de 30 hectáreas para dedicarse al cultivo de soja. Tenía proyectos de realizar crianza de gallinas y un loteamiento.

El emprendimiento inmobiliario estaba destinado a familias de República Checa que quieran asentarse en el país. El empresario se encargaba de la construcción. Ese fue el caso de Ansorge Jan, a quien estaba construyendo una residencia colindante, que falta que se teche. Por este motivo, este hombre residía con la pareja.

Según algunos trabajadores, ambos ciudadanos checos solían compartir rondas de trago; incluso el sábado estuvieron bebiendo, según detalló la pareja del propietario.