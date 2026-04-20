Crimen en Zeballos Cue: Ratifican prisión del presunto asesino de militar

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo resolvió ratificar su resolución del pasado 26 de marzo y mantener la prisión preventiva de Gregorio Arturo Cáceres, procesado por el homicidio del militar Claudio Daniel González Torres, ocurrido en la noche del pasado martes 24 de marzo en Zeballos Cue. El imputado seguirá en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por 20 días corridos; hasta nueva disposición judicial.

La resolución de la magistrada resalta que, vencido dicho plazo, el encausado pasará a guardar reclusión en el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la orden judicial; por lo que el Ministerio de Justicia deberá definir qué penitenciaría es la más adecuada para el cumplimiento de la medida cautela.

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La defensa argumentó que el médico forense interviniente Dr. David Samudio que el encausado padece hipertensión arterial, crisis hipertensiva e infección respiratoria aguda. En consecuencia solicitó una prórroga de 20 días para que la prisión preventiva sea cumplida en la Comisaria 23 de Asunción, a fin de insistir ante el Ministerio Público en la realización de diligencias tendientes a dar certeza sobre el estado procesal de Cáceres.

Agregó que esto podría cambiar la calificación que pesa sobre el procesado, que a criterio de la defensa es errónea, señalando que Gregorio Cáceres actuó en legítima defensa contra una agresión de la hoy víctima.

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Crimen de militar en Zeballos Cué

El episodio era confuso sobre la base de los primeros reportes, ya que si bien se habló de una riña tras un percance vehicular, una testigo había comentado que el fallecido ya llegó con heridas de arma blanca y posteriormente se desvaneció.

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Sin embargo, los intervinientes accedieron a imágenes de cámaras de la zona y pudieron constatar que el uniformado fue herido durante la pelea que se desató en la Avenida San Ramón casi Silvio Báez de Zeballos Cué, frente al domicilio del que terminó siendo señalado como el supuesto asesino.

El comisario Edgar Vera, jefe de la Comisaría 23, indicó a ABC que con los elementos recabados y con autorización fiscal, allanaron la casa del sospechoso, donde encontraron prendas que coinciden con las que vestía el agresor de acuerdo a las imágenes de circuito cerrado.

“Pudimos ver a través del circuito cerrado que tuvo una pelea con este señor que ya se encuentra aprehendido en esta comisaría (…) se presume que usó algo punzante para infligir las heridas al capitán”, explicó el uniformado.

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La primera versión de lo ocurrido

De acuerdo con el informe brindado por la Policía, el ahora imputado cuenta con antecedentes por violencia doméstica y tenía prohibición de salir del país.

En cuanto al hecho la hijastra del detenido dijó a los intervinientes que el ahora fallecido conducía en zigzag y casi embistió a su padrastro, lo que derivó en una discusión en la calle. Supuestamente, el militar bajó de su camioneta y luego cayó al suelo.

La testigo agregó que pidió ayuda de inmediato e incluso intentó trasladarlo por sus propios medios a un centro asistencial, pero finalmente aguardaron la llegada de los equipos de emergencia.

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