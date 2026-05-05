Meteorología prevé jornadas cálidas y lluvias desde el jueves

Para este martes, se prevé una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C, generando un ambiente agradable durante gran parte del día.

El miércoles continuará la tendencia de calor, con un ambiente que irá de cálido a caluroso. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos del noreste. La mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

En tanto, el jueves se espera un cambio en las condiciones. Aunque persistirá el ambiente cálido, el cielo estará mayormente nublado y soplarán vientos moderados del norte.

Hacia el final de la jornada se prevén lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas variarán entre los 23 °C de mínima y los 29 °C de máxima.

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