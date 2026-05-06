ABC en el Este
06 de mayo de 2026 a la - 06:45

Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en el Este del país

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Meteorología prevé un miércoles cálido a fresco en Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó sobre las condiciones del tiempo previstas para los próximos días en Ciudad del Este, anticipando un cambio marcado hacia el final de la semana.

Por ABC Color

Para este miércoles, se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C.

El jueves se presentará cálido, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte. Hacia el final del día se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 29 °C.

En tanto, el viernes se registrará un descenso importante de la temperatura, con un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos del sur. Persistirían las lluvias dispersas con tormentas eléctricas en las primeras horas, mejorando progresivamente. Las temperaturas irán de 15 °C a 20 °C.