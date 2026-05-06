Meteorología anuncia una jornada cálida a calurosa en el Este del país

Para este miércoles, se espera una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C.

El jueves se presentará cálido, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte. Hacia el final del día se prevén lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 29 °C.

En tanto, el viernes se registrará un descenso importante de la temperatura, con un ambiente fresco, cielo mayormente nublado y vientos del sur. Persistirían las lluvias dispersas con tormentas eléctricas en las primeras horas, mejorando progresivamente. Las temperaturas irán de 15 °C a 20 °C.