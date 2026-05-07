Meteorología anuncia lluvias y tormentas antes del ingreso de un frío

Para este jueves, se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego serán variables. Las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas se presentarían al final del día. La temperatura mínima estimada es de 22°C y la máxima alcanzaría los 30°C.

El viernes, el ambiente se tornará más fresco debido al cambio de los vientos hacia el sector sur. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, aunque las condiciones tenderían a mejorar posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 20°C.

En tanto, para el sábado 9 de mayo continuará el ambiente fresco en la capital del Alto Paraná. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas durante la jornada. La mínima prevista será de 12°C y la máxima no superaría los 16°C.