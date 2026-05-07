ABC en el Este
07 de mayo de 2026 a la - 06:48

Meteorología anuncia lluvias y tormentas antes del ingreso de un frío

Meteorología anuncia un día con probabilidad de lluvias en el Este del país.
Meteorología anuncia un día con probabilidad de lluvias en el Este del país.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología anuncia cambios importantes en las condiciones climáticas durante los próximos días, con el ingreso de lluvias, tormentas eléctricas y un marcado descenso de la temperatura hacia el fin de semana.

Por ABC Color

Para este jueves, se prevé una jornada cálida, con cielo mayormente nublado y vientos moderados del norte, que luego serán variables. Las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas se presentarían al final del día. La temperatura mínima estimada es de 22°C y la máxima alcanzaría los 30°C.

El viernes, el ambiente se tornará más fresco debido al cambio de los vientos hacia el sector sur. El cielo permanecerá mayormente nublado y se esperan lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, aunque las condiciones tenderían a mejorar posteriormente. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 20°C.

En tanto, para el sábado 9 de mayo continuará el ambiente fresco en la capital del Alto Paraná. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas durante la jornada. La mínima prevista será de 12°C y la máxima no superaría los 16°C.