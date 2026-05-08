Abusador sentenciado a 20 años de prisión; la víctima es su sobrino

Durante el juicio, que concluyó este jueves en el Poder Judicial de la capital de Ciudad del Este, el Tribunal de Sentencia presidido por la magistrada Emilia Santos e integrado por los jueces Óscar Gabriel Génez y Milciades Ovelar, encontró al acusado culpable del hecho punible de abuso sexual en niños y dictó la sentencia condenatoria.

La agente fiscal Julia González Medina, quien representó al Ministerio Público, produjo numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales, con las que logró acreditar la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado.

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Según los antecedentes, el abuso sexual ocurrió el 12 de mayo de 2025, alrededor de las 18:00, en el interior de una vivienda ubicada en el distrito de Minga Guazú. En aquella ocasión, aprovechando que se encontraban solos en la casa, el joven de 25 años de edad tomó del brazo con fuerza al menor y lo llevó al sanitario, donde lo sometió sexualmente.

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Tras consumar el acto, el agresor amenazó de muerte al niño para que no contara lo ocurrido. Sin embargo, la víctima confesó el hecho a sus familiares, quienes radicaron la denuncia. Tras reunir los primeros elementos de sospecha, la fiscala Julia González ordenó la detención preventiva del sindicado, la cual se concretó días después.

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Pericias confirmaron el abuso

En el marco de las diligencias investigativas, la Unidad Especializada dispuso la inspección médica forense y la evaluación psicológica de la víctima por parte de una profesional del Centro de Atención a Víctimas, confirmándose mediante estas pericias el abuso sexual. Por lo tanto, el Ministerio Público presentó la imputación y, tras el proceso correspondiente, obtuvo la condena de 20 años de prisión.

El nombre del condenado y otros detalles del caso se omiten en cumplimiento del Artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a menores de edad en situación de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.