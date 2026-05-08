ABC en el Este
08 de mayo de 2026 a la - 06:12

Fin de semana con lluvias y ambiente frío en Ciudad del Este

LLUVIA CDE
Meteorología prevé jornadas lluviosas y marcado de temperatura.Patricia Alvarenga

En Ciudad del Este se prevé un marcado descenso de temperatura y condiciones inestables para los próximos días, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Por ABC Color

Para este viernes, el ambiente se presentará fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 13°C y la máxima alcanzaría los 18°C.

El sábado continuará el tiempo fresco y mayormente nublado. Meteorología anuncia lluvias dispersas durante gran parte de la jornada, aunque las condiciones irían mejorando paulatinamente hacia el final del día. Los vientos seguirán soplando del sector sur. La mínima prevista es de 12°C y la máxima de 16°C.

Para el domingo se espera un ambiente más frío durante las primeras horas, tornándose fresco en el transcurso del día. El cielo estará parcialmente nublado y persistirán los vientos del sur. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C de mínima y 16°C de máxima.