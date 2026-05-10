ABC en el Este
10 de mayo de 2026 a la - 08:45

Serán varios días de frío en Ciudad del Este y alrededores

El tiemo permanecerá despejado y frío en el Este.
El tiemo permanecerá despejado y frío en el Este.abc color

Los días fríos persistirán durante los próximos días en Alto Paraná, con tiempo despejado y vientos del sur. Las temperaturas máximas no superarán los 20 °C, según las previsiones de la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

El amanecer de hoy se presenta frío en la zona Este del país. Para la tarde, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas máximas que rondarían entre 15 y 16 °C. Además, se espera un cielo escasamente nublado y vientos predominantes del sector sur.

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Entre mañana y el martes 12 continuarían las bajas temperaturas, con mínimas que oscilarían entre 5 y 6 °C en ambas regiones del país. En cuanto a las máximas, estas variarían entre 19 y 20 °C, favoreciendo un ambiente fresco a cálido.

En cuanto a las lluvias, para hoy y los próximos dos días la probabilidad de ocurrencia se mantiene muy baja.

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