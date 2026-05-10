Serán varios días de frío en Ciudad del Este y alrededores

El amanecer de hoy se presenta frío en la zona Este del país. Para la tarde, se prevé un ambiente fresco, con temperaturas máximas que rondarían entre 15 y 16 °C. Además, se espera un cielo escasamente nublado y vientos predominantes del sector sur.

Frente frío y alerta de tormentas en Paraguay

Entre mañana y el martes 12 continuarían las bajas temperaturas, con mínimas que oscilarían entre 5 y 6 °C en ambas regiones del país. En cuanto a las máximas, estas variarían entre 19 y 20 °C, favoreciendo un ambiente fresco a cálido.

En cuanto a las lluvias, para hoy y los próximos dos días la probabilidad de ocurrencia se mantiene muy baja.

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