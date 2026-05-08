¡A sacar los abrigos! El frío llega con todo a Paraguay este fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Si bien ya no se esperan lluvias en Asunción en gran parte del país hoy, luego de intensas precipitaciones ayer, este viernes aún podría registrar lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en zonas del norte y este del país.

De hecho, la Dirección de Meteorología emitió un nuevo boletín de alerta poco después de las 5:00, advirtiendo de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Las lluvias continuarían mañana sábado en el norte y este. Sin embargo, ya no se registrarían precipitaciones el domingo.

Mínimas de hasta 5 grados este fin de semana

Este viernes se caracteriza por un fuerte descenso de la temperatura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asunción registraba hoy 14 grados centígrados antes del amanecer y se anuncian máximas de 19 grados en la capital, 18 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 19 en el Chaco durante la jornada de hoy.

Lea más: MAG activa plan ante heladas que amenazan la producción

En los próximos días, los índices serían aún más bajos.

El sábado y el domingo las máximas no superarían 16 grados en Asunción, y las mínimas serían de 11 grados mañana y 7 grados el domingo, mientras que otros puntos del país podrían registrar mínimas de hasta 5 grados.