¡A sacar los abrigos! El frío llega con todo a Paraguay este fin de semana

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.
Si bien ya no se esperan lluvias en Asunción en gran parte del país hoy, luego de intensas precipitaciones ayer, este viernes aún podría registrar lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en zonas del norte y este del país.
De hecho, la Dirección de Meteorología emitió un nuevo boletín de alerta poco después de las 5:00, advirtiendo de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana en seis departamentos: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.
Las lluvias continuarían mañana sábado en el norte y este. Sin embargo, ya no se registrarían precipitaciones el domingo.
Mínimas de hasta 5 grados este fin de semana
Este viernes se caracteriza por un fuerte descenso de la temperatura.
Asunción registraba hoy 14 grados centígrados antes del amanecer y se anuncian máximas de 19 grados en la capital, 18 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 19 en el Chaco durante la jornada de hoy.
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En los próximos días, los índices serían aún más bajos.
El sábado y el domingo las máximas no superarían 16 grados en Asunción, y las mínimas serían de 11 grados mañana y 7 grados el domingo, mientras que otros puntos del país podrían registrar mínimas de hasta 5 grados.