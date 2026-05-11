Ciudad del Este inicia la semana laboral con con frío intenso

Para este lunes, se prevé una jornada fría a fresca, con cielo despejado, vientos del sector sureste y presencia de neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzó los 5°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C.

El martes continuará el ambiente frío a fresco, aunque con condiciones más estables. El cielo se presentará escasamente nublado, con vientos variables que luego rotarán al noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C de mínima y los 20°C de máxima.

En tanto, para el miércoles, Meteorología pronostica un clima frío a fresco, cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima estimada es de 9°C y la máxima de 21°C.