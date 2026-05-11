ABC en el Este
11 de mayo de 2026 a la - 06:48

Ciudad del Este inicia la semana laboral con con frío intenso

La jornada arrancó con un frío intenso en el Este del país.
La jornada arrancó con un frío intenso en el Este del país.

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un inicio de semana con ambiente frío a fresco en Ciudad del Este, acompañado de cielo mayormente despejado y un gradual ascenso de la temperatura hacia mitad de semana.

Por ABC Color

Para este lunes, se prevé una jornada fría a fresca, con cielo despejado, vientos del sector sureste y presencia de neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima alcanzó los 5°C, mientras que la máxima llegará a los 17°C.

El martes continuará el ambiente frío a fresco, aunque con condiciones más estables. El cielo se presentará escasamente nublado, con vientos variables que luego rotarán al noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 6°C de mínima y los 20°C de máxima.

En tanto, para el miércoles, Meteorología pronostica un clima frío a fresco, cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima estimada es de 9°C y la máxima de 21°C.