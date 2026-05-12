Ciudad del Este tendrá amaneceres fríos y tardes más cálidas

Para este martes anuncia un ambiente frío a fresco, con cielo escasamente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste y presencia de neblinas en las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 20°C.

El miércoles continuará el ambiente frío en el amanecer, aunque posteriormente se tornará cálido durante la tarde. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 9°C y 21°C.

En tanto, para el jueves, Meteorología prevé una jornada fría en las primeras horas y cálida por la tarde, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste que luego serán variables y probabilidad de lluvias dispersas. La mínima estimada es de 10°C y la máxima de 22°C.