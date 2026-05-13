Persistirá el clima frío en las primeras horas en Ciudad del Este

Según el pronóstico meteorológico, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima alcanzaría los 21°C.

Para mañana, jueves, se prevé un escenario similar en horas de la mañana, con ambiente frío al amanecer y luego cálido por la tarde. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste que luego variarían de dirección, además de lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 22°C.

En tanto, el viernes se anuncia un clima fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste, luego variables. La mínima será de 12°C y la máxima llegaría a 23°C.