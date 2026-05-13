ABC en el Este
13 de mayo de 2026 a la - 06:49

Persistirá el clima frío en las primeras horas en Ciudad del Este

El amanecer de este miércoles se presenta nuevamente frío en el Este del país.
El amanecer de este miércoles se presenta nuevamente frío en el Este del país.

CIUDAD DEL ESTE. El ambiente frío persistirá durante las primeras horas de este miércoles en la capital del Alto Paraná, aunque con el correr de la jornada se espera un aumento gradual de la temperatura, con máximas cálidas por la tarde.

Por ABC Color

Según el pronóstico meteorológico, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima alcanzaría los 21°C.

Para mañana, jueves, se prevé un escenario similar en horas de la mañana, con ambiente frío al amanecer y luego cálido por la tarde. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del noreste que luego variarían de dirección, además de lluvias dispersas. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 22°C.

En tanto, el viernes se anuncia un clima fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del sureste, luego variables. La mínima será de 12°C y la máxima llegaría a 23°C.