Lluvias y tormentas marcarán el fin de semana en Ciudad del Este

Para hoy, el clima se presentará fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Además, se esperan lluvias dispersas durante la jornada. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 22°C.

El sábado continuará el ambiente fresco a cálido, con predominio de nubosidad y vientos variables que luego rotarán al sureste. Meteorología prevé lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 16°C y 23°C.

En tanto, el domingo se mantendrán las condiciones inestables. El día estará fresco, con cielo mayormente nublado, vientos variables que luego soplarán del sur y lluvias dispersas con probables tormentas eléctricas. La mínima será de 16°C y la máxima llegará a 20°C.

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