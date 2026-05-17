Trasladan a más de 100 mujeres de Ciudad del Este al penal femenino de Emboscada

El procedimiento en el reclusorio se inició a las 02:00 y concluyó a las 03:05 bajo un fuerte dispositivo de seguridad que contó con el apoyo de agentes de la Dirección de Policía de Alto Paraná y efectivos militares de la 3ª División de Infantería “Carandayty”.

Las internas fueron transportadas en cinco buses de una empresa de larga distancia, con el acompañamiento de distintas dependencias de la Policía Nacional y personal militar.

Según informó el Ministerio de Justicia, el traslado forma parte del proceso de reorganización penitenciaria, en el marco del fortalecimiento y la modernización del sistema penitenciario.

El plan busca centralizar a las mujeres privadas de libertad en centros penitenciarios exclusivos para la población femenina, reemplazando el sistema de reclusión en cárceles mixtas.

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Además, desde el Ministerio de Justicia informaron que, posteriormente, las mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños serán reubicadas en el Centro Penitenciario “Serafina Dávalos” de Coronel Oviedo, atendiendo a sus condiciones especiales de salud y cuidado.