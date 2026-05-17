Trasladan a mujeres desde seis cárceles hasta Emboscada

En el marco de la “Operación “Umbral 2.5”, este fin de semana se ejecutó un importante dispositivo de traslado de mujeres privadas de libertad.

Según el informe, el procedimiento operativo se desarrolló de manera simultánea desde las penitenciarías de los departamentos de Concepción, Guairá, Amambay, Misiones, Itapúa y Alto Paraná, bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación interinstitucional.

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En este contexto, el traslado desde los centros penitenciarios estuvo a cargo de personal de las Fuerzas Armadas de la Nación, mientras que el acompañamiento de las cápsulas de seguridad fue realizado en postas por efectivos policiales en cada área de responsabilidad, garantizando el resguardo permanente durante todo el itinerario.

“El operativo se ejecutó conforme a los protocolos establecidos, destacándose el trabajo coordinado, disciplinado y estratégico de las fuerzas intervinientes para el cumplimiento seguro de la misión encomendada”, señaló la Policía.

Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no emitió ningún informe respecto a la cantidad de mujeres que fueron trasladadas.