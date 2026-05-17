Operación Umbral 2.5: 361 mujeres trasladadas al Comple de Emboscada desde seis cárceles mixtas

La operación Umbral 2.5 se inició anoche y sigue en desarrollo hasta esta mañana. Está encabezada por el Ministerio de Justicia (MJ) y apoyada por la Policía Nacional (PN) y las Fuerzas Armadas (FFAA).

El director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, informó que son 361 presas las que fueron llevadas al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (Comple). Este es uno de los cinco penales que funcionan en el mismo predio.

Por ejemplo, fue vaciada y ahora ya cerrada la cárcel Juana María de Lara, que era el sector para mujeres de la penitenciaría regional de Ciudad del Este. Ahora ese penal queda solamente para hombres.

Lo mismo pasó en las cárceles de las ciudades de Concepción, Villarrica, Pedro Juan Caballero, San Juan Bautista y Cambyretá, donde había mujeres, pero que ahora quedan exclusivamente para hombres.

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Población del Comple de Emboscada es ahora de 1.122 internas

De este modo, el Comple de Emboscada pasa a ser el establecimiento penitenciario femenino más importante del país, con una población total que llega a unas 1.122 internas.

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Ya no hay mujeres ni siquiera en la cárcel vecina y de máxima seguridad Martín Mendoza, donde estaba por ejemplo la uruguaya Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante Sebastián Marset. Esta ahora ya está depositada también en el Comple.

El otro penal en el que aún va a haber mujeres es Sefarina Dávalos, de Coronel Oviedo, pero en ese lugar es centro exclusivo para madres con hijos de hasta 3 años de edad. Actualmente, hay 37 internas en dicho reclusorio.

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Este traslado masivo de mujeres fue precedido por la movida general que también hubo recientemente en lo que era la penitenciaría nacional de Tacumbú, ahora rebautizada como Centro Nacional de Prevenidos, de donde fueron sacados casi todos los condenados y quedaron solo los que tienen procesos abiertos.