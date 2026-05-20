Policías y militares refuerzan la seguridad en el Aeropuerto Guaraní ante plan de megaasalto

El informe policial alerta sobre la supuesta planificación de un asalto por parte de un grupo criminal integrado por entre 20 y 25 personas, quienes estarían fuertemente armadas y contarían con varios vehículos para ejecutar el golpe.

Según los datos de Inteligencia, el objetivo sería robar mercaderías electrónicas de gran volumen provenientes del extranjero durante los procedimientos de descarga en el aeropuerto, principalmente en horario nocturno.

El comisario principal Arnaldo Irala, jefe de Prevención de la Dirección de la Policía Nacional en Alto Paraná, explicó que la alerta fue recibida a las 16:30 de este miércoles a través del Comando Tripartito, tras lo cual se activó inmediatamente un operativo preventivo.

De acuerdo con el jefe policial, fueron desplegados entre 30 y 40 efectivos policiales, conformados por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), patrulleras y dos vehículos blindados. A estas tareas también se sumaron militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

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Irala explicó que desde hace tiempo las cargas de alto valor que salen del aeropuerto ya eran escoltadas por al menos cinco patrulleras, pero que con esta amenaza se decidió reforzar la seguridad tanto dentro del aeropuerto como en el traslado y posterior descarga de las mercaderías.

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El informe solicita reforzar especialmente la vigilancia los días miércoles, sábados y domingos, entre las 19:00 y las 05:00, horario considerado de mayor riesgo conforme a los datos manejados por inteligencia. No obstante, la presencia del refuerzo policial será las 24 horas, confirmó Irala.