Anuncian jornada fresca y lluvias dispersas para Ciudad del Este

Para este viernes se prevé una jornada fresca, con cielo mayormente nublado, vientos provenientes del sur y precipitaciones dispersas acompañadas de eventuales tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 11°C y la máxima alcanzaría los 15°C.

En tanto, Meteorología pronostica un ambiente fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur. Las lluvias dispersas persistirían durante las primeras horas, aunque se espera una mejoría gradual de las condiciones climáticas. Las temperaturas oscilarían entre 12°C y 20°C.

Por su parte, el domingo se presentaría fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del sureste que luego serían variables y lluvias dispersas. La mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima llegaría a los 21°C.