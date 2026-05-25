Meteorología anuncia un ambiente fresco a cálido en Ciudad del Este.

Para este lunes se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarán al sur, además de lluvias dispersas acompañadas ocasionalmente de tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 23 °C.

El martes persistirían las condiciones inestables. El ambiente se mantendría fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos provenientes del sur y lluvias dispersas durante varios momentos del día. Las temperaturas oscilarían entre 17 °C y 22 °C.

En tanto, para el miércoles se espera una mejoría gradual de las condiciones meteorológicas. El cielo pasaría de nublado a parcialmente nublado, con vientos del sureste y un leve descenso de la temperatura mínima, que sería de 15 °C. La máxima prevista alcanzaría los 24 °C.