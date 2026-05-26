Pronostican lluvias y tormentas para este martes en Ciudad del Este

De acuerdo con el reporte, la jornada se presentará con cielo mayormente nublado, vientos predominantes del sur y presencia de neblinas durante las primeras horas del día. La temperatura mínima prevista es de 18°C, mientras que la máxima alcanzaría los 23°C.

Según Meteorología, las precipitaciones y tormentas se registrarían principalmente durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde, con una mejoría gradual de las condiciones climáticas hacia el final de la jornada.

Para mañana, miércoles, se espera un clima fresco a cálido, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sureste. Las temperaturas oscilarían entre 15°C y 24°C.

En tanto, el jueves prevé un ambiente similar, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. La mínima nuevamente sería de 15°C y la máxima llegaría a los 26°C.

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