Licencias de conducir con QR: ya no será necesario ir cada año a la municipalidad

Peralta explicó que ayer el sistema informático presentó inconvenientes técnicos, principalmente relacionados con la impresión de las nuevas licencias de conducir. “Se desprogramó la segunda página, pero ayer por la tarde ya fueron corregidos los problemas”, indicó.

Con la entrada en vigencia del nuevo sistema, el conductor solo deberá acudir a la sede municipal cada cinco años para renovar su licencia de conducir. En los años intermedios, la revalidación será mediante el pago correspondiente a través de entidades bancarias, sin necesidad de trámites presenciales.

Ese pago quedará registrado en el sistema y podrá visualizarse al revisar el código QR de la licencia durante los controles de tránsito.

La implementación es gradual, por lo que poco a poco las municipalidades irán sumándose al sistema en el transcurso del año.

El titular de Opaci también señaló que cada cinco años el trámite de renovación exigirá la realización de un examen psicotécnico completo, que incluye evaluaciones de la vista y el oído.

Edad para conducir: no hay límite máximo

Consultado sobre la edad máxima para conducir, el titular de OPACI aclaró que no existe un límite etario establecido por la ley. Sin embargo, al llegar a la tercera edad, el conductor deberá someterse anualmente al examen psicotécnico.

“Desde los 65 años, el ciudadano deberá hacerse cada año el examen psicotécnico. No hay una edad máxima para conducir”, precisó.

Hasta esa edad, la licencia se renueva cada cinco años, mientras que al cumplir los 65, las evaluaciones psicotécnicas pasan a ser anuales.

Requisitos para la renovación de la licencia

Según explicó Peralta, para la renovación quinquenal se requerirá:

Solicitud de licencia con declaración jurada

Certificado de antecedentes de tránsito

Examen psicotécnico

Documentos personales

Curso o certificación en primeros auxilios

En casos donde el conductor haya cometido infracciones graves, se volverá a exigir el examen teórico y práctico, que podrá realizarse a través de una autoescuela.

Revalidación anual: trámite simplificado

Para la revalidación anual de la licencia, el único requisito será el certificado de antecedentes de tránsito, y el pago podrá realizarse directamente por banco, sin acudir a la municipalidad.

Además, el sistema de puntos implicará sanciones para los conductores, que contarán con 12 puntos. En caso de perderlos todos por infracciones en el tránsito, el conductor podrá tener la suspensión de su licencia de conducir por 6 meses o hasta 2 años.

Con este nuevo sistema, las autoridades buscan agilizar los trámites y evitar que cada año se generen largas filas en las comunas para la habilitación de conductores en todo el país.