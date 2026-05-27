Gran infraestructura, pero con pocos médicos y escasez de medicamentos en IPS de Ciudad del Este

Por disposición del presidente del IPS, Isaías Fretes, la comitiva realizó una visita de diagnóstico y relevó datos sobre la situación del Hospital Regional del IPS en esta capital departamental.

Tras una reunión con los jefes y directores locales, recorrieron el establecimiento para cerciorarse de todas las necesidades de uno de los centros asistenciales con mayor demanda de asegurados.

El doctor Derlis León, gerente de Salud del IPS, afirmó que están trabajando para regularizar el suministro de medicamentos, insumos y recursos humanos, especialmente especialistas.

Admitió que en el este del país la gran estructura necesita dotarse de mayores recursos para dar respuestas a la crítica demanda de los asegurados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Entendemos que la prioridad es que el asegurado sea atendido en una infraestructura como esta, tan completa, pero que la infraestructura sin medicamentos también se resiente. Hoy tenemos mucho espacio acá y justamente venimos a recabar estos datos para ver esa brecha que se tiene en recursos humanos y trabajar con el Ministerio de Salud para dar la mayor respuesta posible al asegurado”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También reconoció que tropiezan con limitaciones de recursos humanos propias del sistema y con la fuga de profesionales especialistas que renunciaron en cadena en los últimos años. Aseguró que están recontratando médicos, sobre todo especialistas.

Complementación del sistema de salud

Igualmente, durante la visita evaluaron la complementación del sistema sanitario con el Ministerio de Salud. En ese sentido, en esta zona del país ya se realizaron 180 cirugías en el marco de esta cooperación. Hasta ahora las cirugías se realizan solo los lunes y ahora se prevé ampliar la atención para todos los días.

En el marco del acuerdo utilizan recursos humanos del Ministerio de Salud en infraestructura del IPS para dar respuestas a la larga lista de espera de cirugías programadas de ambos servicios, utilizando insumos y medicamentos de cada parte, de acuerdo a si el paciente es asegurado o no.

IPS reparará máquinas de lavandería tras 3 años de abandono

“La complementación se basa en tratar de aprovechar los especialistas que tenemos en toda la red para ambas instituciones”, dijo.

Por su parte, el doctor Gustavo Ortiz, director de red del servicio del IPS, señaló que mediante estas evaluaciones buscarán fortalecer la infraestructura, equipamientos, insumos y medicamentos y, sobre todo, los recursos humanos.