IPS reparará máquinas de lavandería averiadas desde hace años, dice su presidente

Este miércoles, el doctor Isaías Fretes, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), anunció que la previsional, que atraviesa una grave crisis financiera, logró conseguir fondos para la reparación de máquinas de lavandería del Hospital Central que llevaban mucho tiempo averiadas.

El doctor Fretes, quien asumió la titularidad del IPS hace poco más de un mes, dijo haberse percatado del problema en el sector de lavandería de la previsional hace un par de semanas, gracias a una denuncia que le fue transmitida.

Según dijo, varios equipos de la lavandería están sin funcionar desde hace años, sin que las autoridades de la previsional hayan tomado pasos para solucionar el problema.

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“Encontramos una enorme irregularidad que nunca debió haber pasado”, dijo hoy el doctor Fretes a medios de comunicación. “¿Cómo la misma institución que se encarga de cuidar la salud de sus asegurados va a exponer a condiciones laborales inadecuadas a su propio personal? Es inadmisible”, cuestionó.

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Unos 700 millones de guaraníes

Agregó que, luego de la denuncia, se hizo un “gerenciamiento” y “conseguimos la plata para hacer arreglar la lavandería”. Explicó que los trabajos de reparación, que fueron adjudicados a la empresa que instaló las máquinas, costarán unos 700 millones de guaraníes.

Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, dijo que se va a hacer mantenimiento a dos centrifugadoras y varias secadoras, y estimó que se devolverá la “operatividad total” a la lavandería en tres meses.

Las máquinas fueron adquiridas en 2017 y tienen una vida útil de unos 20 años, explicaron las autoridades de la previsional, que agregaron que se monitoreará de forma mensual el estado de los equipos.

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Al consultársele por qué pasó tanto tiempo sin que esas máquinas sean reparadas, el titular del IPS dijo que “no hubo probablemente preocupación” por el área de lavandería en las administraciones anteriores, lo que atribuyó a un posible “desconocimiento de la importancia de esta área” para el cuidado tanto de pacientes como del propio personal del hospital.

“Es importante cuidar a la gente que está limpiando gérmenes, que sale de acá y lleva a sus casas”, señaló.

Promete solucionar “irregularidades”

Fretes reiteró su promesa de que “cuando encuentre irregularidades”, su administración “no va a limitarse a comunicar, vamos a solucionar”.

Hace unas semanas, el doctor Fretes afirmó que el IPS afronta un déficit que ronda entre 20 y 26 millones de dólares cada mes y anunció medidas como la eliminación de casi mil medicamentos del listado de fármacos de la previsional que, según se pudo comprobar, estaban siendo comprados y no se utilizaban.

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Hoy, Fretes anunció que un grupo de economistas elaborará de forma gratuita un plan administrativo para intentar sacar al IPS de la crisis financiera que atraviesa.