Anuncian jornadas frescas a cálidas y lluvias dispersas en Ciudad del Este

Para este jueves se espera un clima fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Además, se anuncian lluvias dispersas durante la jornada. La temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima alcanzaría los 26°C.

En tanto que, para mañana viernes, el ambiente continuará fresco a cálido, aunque con cielo mayormente nublado y condiciones propicias para lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 25°C de máxima.

El sábado persistirían las condiciones de inestabilidad, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas. Para ese día se pronostica una mínima de 16°C y una máxima de 25°C.

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