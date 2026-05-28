ABC en el Este
28 de mayo de 2026 a la - 07:23

Anuncian jornadas frescas a cálidas y lluvias dispersas en Ciudad del Este

Meteorología pronostica lluvias dispersas para el este del pís.
Meteorología pronostica lluvias dispersas para el este del pís.Tereza fretes alonso

El pronóstico meteorológico para Ciudad del Este prevé jornadas con ambiente fresco a cálido y alta probabilidad de lluvias dispersas entre este jueves y el sábado, según el boletín de la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

Para este jueves se espera un clima fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. Además, se anuncian lluvias dispersas durante la jornada. La temperatura mínima prevista es de 14°C y la máxima alcanzaría los 26°C.

En tanto que, para mañana viernes, el ambiente continuará fresco a cálido, aunque con cielo mayormente nublado y condiciones propicias para lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 17°C de mínima y 25°C de máxima.

El sábado persistirían las condiciones de inestabilidad, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas. Para ese día se pronostica una mínima de 16°C y una máxima de 25°C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy