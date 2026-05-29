Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en Ciudad del Este

Para este viernes se anuncia un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables, además de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 17°C y la máxima alcanzaría los 25°C.

Mañana, sábado, persistirían las condiciones de inestabilidad, aunque con lluvias dispersas. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarían al sector sureste, con temperaturas que oscilarán entre 16°C y 25°C.

En tanto, para el domingo se espera un clima fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables luego del sureste y lluvias dispersas. La mínima prevista es de 17°C y la máxima llegaría a 24°C.