ABC en el Este
29 de mayo de 2026 a la - 06:50

Pronostican lluvias y tormentas eléctricas en Ciudad del Este

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La Dirección de Meteorología prevé una jornada con lluvias en Ciudad del Este.

La Dirección de Meteorología prevé jornadas inestables para Ciudad del Este, con lluvias, tormentas eléctricas y temperaturas frescas a cálidas durante este fin de semana.

Por ABC Color

Para este viernes se anuncia un ambiente fresco a cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables, además de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas. La temperatura mínima estimada es de 17°C y la máxima alcanzaría los 25°C.

Mañana, sábado, persistirían las condiciones de inestabilidad, aunque con lluvias dispersas. El pronóstico indica cielo mayormente nublado, vientos variables que luego rotarían al sector sureste, con temperaturas que oscilarán entre 16°C y 25°C.

En tanto, para el domingo se espera un clima fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables luego del sureste y lluvias dispersas. La mínima prevista es de 17°C y la máxima llegaría a 24°C.