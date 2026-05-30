Alto Paraná vuelve a quedarse sin su único tomógrafo público por una nueva avería

La nueva avería obliga a muchos pacientes a costear estudios en centros privados, lo que genera reclamos de los pacientes, pues es un problema recurrente que se arrastra desde hace varios años en uno de los departamentos más poblados del país.

En respuesta, la Décima Región Sanitaria emitió un comunicado para informar que los pacientes serán derivados temporalmente al Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, en el marco del convenio vigente con el Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, la capacidad del centro privado no siempre alcanza para absorber toda la demanda generada por el sistema público, especialmente cuando coinciden múltiples emergencias.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Médicos del Alto Paraná (AMAP), Idalia Medina, advirtió en varias ocasiones que la falta del equipo obliga a los profesionales a trabajar en condiciones similares a las de hace tres décadas e incluso a exponerlos a errores. Alertó además que pacientes críticos pueden sufrir consecuencias fatales durante los traslados.

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El aparato, que fue adquirido en 2024 por G. 16.000 millones a la empresa Dysa Healthcare S.A., opera con sobre carga, lo que provoca un desgaste acelerado y constantes averías que terminan paralizando el servicio.

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El servicio de tomografía es uno de los más requeridos en Alto Paraná, principalmente por la gran cantidad de accidentes traumáticos, casos de accidentes cerebrovasculares, pacientes oncológicos y otras patologías que requieren estudios de diagnóstico por imágenes de forma urgente.

Con más de 80 estudios diarios, que abarcan desde tomografías simples hasta procedimientos contrastados y evaluaciones de órganos, huesos y tejidos blandos, el aparato soporta una alta demanda permanente que deriva en su desgaste y averías.

A pesar de la alta demanda de estudios, el equipo que fue reemplazado permanece abandonado en un depósito del Hospital Distrital de Hernandarias. Su reincorporación al servicio es de suma urgencia para reducir la dependencia de un solo tomógrafo en todo el sistema público en la zona Este del país.

Última vez se esperó tres meses

El anterior desperfecto del equipo mantuvo al equipo fuera de servicio durante más de tres meses. Su reparación recién pudo concretarse a inicios de este año, una vez que se importó el repuesto desde Corea del Sur.