Único tomógrafo de Alto Paraná sigue fuera de servicio a más de tres meses

El equipo que tuvo un costo de más de G. 16.000 millones, se encuentra aún en período de garantía. Según informaron, la empresa proveedora Dysa Healthcare SA ya importó el repuesto necesario desde Corea y actualmente se encuentra trabajando en la reparación, aunque no existe una fecha estimativa para que vuelva a estar operativo.

La directora del Hospital Regional, doctora Kathia Ayala, explicó que la falla corresponde a una pieza del tomógrafo, cuya importación demandó aproximadamente tres meses. “El lunes la gente de Dysa recibió el repuesto y están trabajando en la colocación de esa pieza, además de las pruebas y la calibración del equipo”, señaló.

Ante la interrupción del servicio, Ayala indicó que dentro del convenio de garantía, la empresa adjudicada asumió la derivación de pacientes a un centro privado. “Dysa tiene un acuerdo con el centro de diagnosticó IMAP, que se hace cargo de los estudios”, detalló.

La directora aclaró que no se realiza selección de pacientes, ya que todos los casos de urgencia son derivados de manera inmediata. “Las derivaciones se hacen directamente a IMAP, de acuerdo a los pedidos que va recibiendo la dirección del hospital”, agregó. Sin embargo, la realidad es distinta, pues se registran varias quejas de pacientes que se ven obligados a pagar altas sumas en el sector privado.

Sobre el tiempo que demandará la reparación del equipo, Ayala manifestó que la empresa aún no dio un plazo concreto. “Nos informaron que estarán trabajando durante toda la semana en la colocación de la pieza y la calibración, pero no nos dieron un tiempo estimativo”, afirmó.

El servicio de tomografía es uno de los más requeridos en Alto Paraná, principalmente por la gran cantidad de accidentados, casos de accidentes cerebrovasculares, pacientes oncológicos y otras patologías que requieren estudios de diagnóstico por imágenes de forma urgente.

El tomógrafo había sido adjudicado a la firma Dysa Healthcare SA, representada por Ricardo Hellmers Fonseca, por una suma de G. 16.000 millones.