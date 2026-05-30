CDE: Junta Municipal exige identificar y sancionar a responsables de mensajes ofensivos

Durante la sesión, los ediles manifestaron su repudio a lo ocurrido y coincidieron en solicitar que las instituciones competentes actúen para identificar a los responsables. La minuta aprobada insta al Ejecutivo municipal a remitir todos los antecedentes del caso a a la Fiscalía para tratar de identificar a los responsables.

El concejal Sebastián Martínez (Yo Creo) remarcó que Paraguay se caracteriza por ser un país hospitalario y abierto, y rechazó cualquier expresión de xenofobia u odio. Asimismo, pidió una investigación exhaustiva que permita llegar hasta los responsables.

“Queremos que busquen hasta el último detalle de ese cartel, alguna información tecnológica tiene que haber y esta persona que realizó este acto tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo”, expresó.

Por su parte, el concejal Ernesto Guerín (ANR-HC) también manifestó su rechazo a la propaganda ofensiva exhibida en uno de los principales ingresos al país.

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Afirmó que no se trata de una cuestión política ni deportiva, sino de dignidad nacional, y agregó que ningún espacio público debe ser utilizado para difundir mensajes que humillen o menosprecien al Paraguay. También instó a las autoridades a investigar el hecho y aplicar las sanciones correspondientes para evitar que vuelva a suceder.

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La Municipalidad de Ciudad del Este confirmó que, además del sumario administrativo, se formalizará una denuncia ante el Ministerio Público para la investigación.

La indignación se originó cuando, en la cabecera del Puente de la Amistad, aparecieron mensajes e imágenes considerados ofensivos hacia el Paraguay, difundidos en pantallas LED publicitarias de alta visibilidad ubicadas en el principal acceso terrestre del país.

Por su parte, la empresa Fast Print, responsable de las pantallas LED, afirmó que la difusión de los contenidos no fue autorizada. Sostuvo que se trató de una vulneración del sistema, presumiblemente un acceso indebido o hackeo que permitió la emisión de material no programado ni aprobado por la firma.