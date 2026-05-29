Esto dice el MOPC sobre los carteles publicitarios en franja de dominio

Hoy se desató una polémica en Ciudad del Este ante gigantografías que exhiben frases sobre la supuesta superioridad de Brasil en el fútbol, la economía y la diplomacia, además de mostrar una imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro golpeando a un jugador con la camiseta de la selección paraguaya.

Los carteles están instalados sobre la Ruta PY02, en el acceso al país y luego de este caso, el MOPC emitió un comunicado, aunque sin hacer mención directa a este episodio.

“El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no autoriza carteles publicitarios en la franja de dominio en ningún punto del país”, sostienen.

Uno de los mensajes principales señala: “Brasil Mandou e Desmandou no campo e na política” (“Brasil mandó e hizo lo que quiso en la cancha y en la política”). La imagen está acompañada por otras frases en portugués como: “No futebol, Goleada” (“En el fútbol, goleada”), “Na economia, liderança” (“En la economía, liderazgo”) y “Na diplomacia, respeito” (“En la diplomacia, respeto”).

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Ley prohíbe propagandas, construcciones u objetos

Asimismo, detallan que la Ley N.º 5016/2014 “De Tránsito y Seguridad Vial”, Art. 43, establece que está prohibida “toda propaganda comercial, construcción u objeto que afecte la visibilidad del conductor”.

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Asimismo, la cartera estatal asegura que “retira de forma inmediata carteles, pórticos y toda instalación irregular” e inclusive califican que “esta es una lucha diaria contra quienes insisten en poner en riesgo vidas humanas a través de la colocación de estas estructuras”.

También detallan que una franja de dominio despejada es “fundamental” para estos puntos:

Más seguridad vial. Menos accidentes

Tránsito fluido, sin obstáculos

Cero distracciones al volante

Mantenimiento vial sin bloqueos

“El MOPC impulsa los procesos administrativos y legales correspondientes para el retiro de estas estructuras irregulares. Sin embargo, en numerosos casos, dichas actuaciones son objeto de acciones judiciales que retrasan la remoción de las instalaciones“, concluyen.

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