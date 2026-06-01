Carpintero de Santa Rita fue encontrado muerto con varios disparos en San Alberto

El cuerpo de la víctima del homicidio fue hallado en la zona de Arroyito, en la mañana de este lunes. Tenía consigo la mayoría de sus pertenencias, como documentos y otros objetos personales. Se trata de Gabriel Ribeiro Vieira, quien sufrió al menos seis heridas de arma de fuego.

El fiscal de la zona, Fidel Godoy, explicó que, según los datos preliminares, la víctima no tenía antecedentes penales y trabajaba en una carpintería en la zona de Santa Rita, de donde era oriundo.

Señaló además que presume que fue ultimado entre anoche y esta madrugada, a juzgar por la rigidez que presentaba el cuerpo.

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Lo llamativo del caso es que la víctima estaba esposada y tenía una pechera negra colgada de los brazos.

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Además, estaba a más de cien kilómetros de su domicilio, ya que su cuerpo fue encontrado en la zona norte de Alto Paraná, en la colonia San Patricio de San Alberto, mientras que fijaba domicilio al sur del departamento, en la ciudad de Santa Rita.

El fiscal señaló que solicitará varios informes, además de algunas pericias, para avanzar en la investigación, determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.