Brutal crimen entre jóvenes tendría vínculos con el tráfico de drogas en Guarambaré

La víctima del ataque del presunto narco fue el joven Dionicio Andrés Vázquez Brítez (20), quien sufrió al menos cuatro heridas, una de ellas prácticamente le partió el corazón y le causó la muerte en cuestión de minutos en el Hospital de la ciudad, donde fue llevado por los vecinos y agentes de la comisaría jurisdiccional.

En tanto que el presunto autor material del ataque fue Genaro Miranda Mora (35), quien sería un conocido distribuidor de drogas afincado en el barrio, quien actuó en complicidad de su presunto colaborador Juan Antonio Báez González (30).

Estos últimos aprovecharon la confusión y la desesperación de todos para escapar del lugar a bordo de una motocicleta, ya en horas de la mañana efectivos del departamento Especializado en Investigación de Homicidios localizaron e incautaron el biciclo de la casa de unos allegados de Báez.

De acuerdo con algunas versiones manejadas por los mismos vecinos del barrio, Miranda, quien ya era considerado patroncito en el mudo del microtráfico tenía bajo su mando a varios colaboradores, quienes operaban bajo la modalidad de delivery para distribuir las drogas, crack, marihuana y cocaína.

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Según las mismas fuentes, alrededor de las 04:00 del sábado Vázquez acompañado de otros vecinos estaban reunidos en un punto del barrio, donde supuestamente algunos de ellos estaban consumiendo alcohol y otras sustancias.

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Atacaron a delivery

En ese momento aparentemente Báez iba a pasar por el lugar a bordo de una motocicleta y ser visto por los miembros del grupo le arrojaron un objeto que lo desequilibró e hizo que cayera en medio de la calle, donde nuevamente fue agredido.

Sin embargo, Báez logró zafar de sus atacantes y fue a comunicar lo ocurrido a su jefe, quien tomó un puñal y ambos regresaron donde estaba Vázquez y sus amigos para ajustar cuentas.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el momento en que llegó Miranda para cobrar venganza con el arma en mano. Atacó a uno y a otros hasta que finalmente encaró a Vázquez, a quien sujetó con una mano y con la otra le tiró algunas estocadas.

Finalmente, Vázquez trastabilló y cayó sobre la vereda boca arriba, lo que aprovechó supuestamente Miranda para darle el golpe mortal y escapar del sitio.

Efectivos del departamento Especializado en Investigación de Homicidios señalaron que efectivamente todos los elementos recogidos hasta el momento en el marco de las pesquisas llevan a confirmar que el crimen está muy ligado al tráfico de estupefacientes.

Por otra parte, los mismos vecinos denunciaron que prácticamente estos pequeños distribuidores controlan el barrio San Miguel de Guarambaré y lanzaron sospechas sobre el actuar de los agentes policiales de la ciudad.

Según mencionaron algunos, estos maleantes que explotan la venta de drogas estarían gozando de la protección de algunos uniformados corruptos entre ellos también habrían miembros del Grupo Lince, que tiene su base en el mismo barrio.

Supuestamente los Linces patrullas casi las 24 horas pero nunca ven a los traficantes o delivery de estupefacientes que deambula por las estrechas calles del populoso barrio guarambareño.