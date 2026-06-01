Ciudad del Este inicia la semana con lloviznas puntuales y mejoras graduales en el tiempo

Para este lunes se prevé una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del sector sureste, presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana y lloviznas dispersas en algunos puntos, aunque las condiciones tenderán a mejorar con el transcurso del día.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 24°C, generando un ambiente agradable durante la tarde.

Para el martes, Meteorología anuncia condiciones más estables. Se espera un día fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La temperatura mínima prevista es de 12°C, mientras que la máxima alcanzaría los 24°C.

En tanto, el miércoles 3 de junio continuará el tiempo estable en la capital del Alto Paraná. El cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos variables que posteriormente rotarán al noreste. Las temperaturas estarán entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima.

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De esta manera, tras las lloviznas previstas para el inicio de la semana, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar, favoreciendo jornadas con escasa probabilidad de lluvias y temperaturas moderadas en Ciudad del Este.