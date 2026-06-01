ABC en el Este
01 de junio de 2026 a la - 10:27

Fiscalía investiga red de trata tras rescate de paraguayas en Brasil

Dos agentes de Policía Federal de espaldas, con chaquetas que dicen 'POLICÍA FEDERAL', frente a una puerta de madera oscura bajo un ambiente tenue.
Agentes de la Policía Federal clausuran uno de los locales intervenidos.Gentileza

La agente fiscal Vivian Andrea Coronel Peralta, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, inició una investigación en Paraguay tras el rescate de varias mujeres paraguayas en un operativo realizado en la ciudad de Santa Helena, estado de Paraná (Brasil).

Por ABC Color

Uno de los procedimientos fue ejecutado el sábado por la Policía Federal brasileña que allanó tres prostíbulos presuntamente vinculados a una red de trata de personas. En el lugar fueron rescatadas ocho mujeres paraguayas y tres niños, entre ellos un bebé.

Durante el operativo, los efectivos policiales brasileños detuvieron a una mujer que sería integrante de la red de trata de personas y clausuraron los locales intervenidos.

Según datos, as víctimas habrían sido captadas en Paraguay mediante falsas ofertas laborales y promesas de mejores condiciones de vida. Posteriormente, ya en territorio brasileño, habrían sido sometidas a explotación sexual, incomunicadas y bajo amenazas.

La fiscal Coronel señaló que el Ministerio Público aguarda el informe oficial del Consulado paraguayo en Brasil y de la Policía Federal para profundizar las diligencias. Indicó además que se buscará determinar la ruta de captación y traslado de las víctimas, así como la posible participación de personas en Paraguay.

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¿Cómo se originó el operativo?

Según los datos preliminares, una de las víctimas habría solicitado auxilio a la Policía Federal tras no poder saldar una supuesta deuda generada irregularmente por la captadora.

Del total de rescatadas, cuatro mujeres ya regresaron a Paraguay y se reencontraron con sus familiares. En tanto que el resto del grupo permanece en un albergue en Brasil donde recién asistencia médica y psicológica.

Este rescate se suma a otros operativos que permitieron la liberación de paraguayas que fueron trasladadas por estructuras criminales, desde nuestro país, mediante falsas promesas laborales.