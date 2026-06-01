Fiscalía investiga red de trata tras rescate de paraguayas en Brasil

Uno de los procedimientos fue ejecutado el sábado por la Policía Federal brasileña que allanó tres prostíbulos presuntamente vinculados a una red de trata de personas. En el lugar fueron rescatadas ocho mujeres paraguayas y tres niños, entre ellos un bebé.

Durante el operativo, los efectivos policiales brasileños detuvieron a una mujer que sería integrante de la red de trata de personas y clausuraron los locales intervenidos.

Según datos, as víctimas habrían sido captadas en Paraguay mediante falsas ofertas laborales y promesas de mejores condiciones de vida. Posteriormente, ya en territorio brasileño, habrían sido sometidas a explotación sexual, incomunicadas y bajo amenazas.

La fiscal Coronel señaló que el Ministerio Público aguarda el informe oficial del Consulado paraguayo en Brasil y de la Policía Federal para profundizar las diligencias. Indicó además que se buscará determinar la ruta de captación y traslado de las víctimas, así como la posible participación de personas en Paraguay.

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¿Cómo se originó el operativo?

Según los datos preliminares, una de las víctimas habría solicitado auxilio a la Policía Federal tras no poder saldar una supuesta deuda generada irregularmente por la captadora.

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Del total de rescatadas, cuatro mujeres ya regresaron a Paraguay y se reencontraron con sus familiares. En tanto que el resto del grupo permanece en un albergue en Brasil donde recién asistencia médica y psicológica.

Este rescate se suma a otros operativos que permitieron la liberación de paraguayas que fueron trasladadas por estructuras criminales, desde nuestro país, mediante falsas promesas laborales.