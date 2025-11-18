Pereira Mujica asume la Intendencia de Ciudad del Este y promete trabajar con todos los sectores

La administración de la comuna esteña ya está a cargo del nuevo intendente, Daniel Pereira Mujica. Recibe la institución con el desafío de poner al día el pago de salarios de los funcionarios y atender varias quejas ciudadanas en materia de obras viales. En la sesión extraordinaria, los concejales colorados le pidieron administrar la ciudad con mucha transparencia.

Por su parte, Pereira Mujica dijo que trabajará con todos los sectores y que incluso recibirá las propuestas e ideas de los concejales colorados. “Estamos siempre abiertos a la crítica constructiva, a la crítica objetiva. Las buenas ideas para mejorar la ciudad siempre van a ser bienvenidas”, señaló.

Añadió que miles de proyectos fueron ejecutados en todos los barrios de Ciudad del Este y nunca se hicieron preguntando a la gente si estaba afiliada o no, o si nos votó o no. “A partir de mañana, remangarse y empezar a avanzar con los proyectos que se están ejecutando”, dijo.

También pidió a los ediles colorados acompañar los pedidos de grandes obras que requieran de la inversión del Gobierno Central, al considerar que la comuna aporta gran parte de sus ingresos al fisco. “Hay grandes obras que necesita Ciudad del Este, pero que con el presupuesto municipal no alcanzamos. Las veces que queremos golpear puertas, por favor, acompáñennos”, indicó.

Cuestionó el atropello del Poder Ejecutivo

Asimismo, destacó que con su elección se restituyeron la paz y la democracia en la ciudad. “Después de dos años de pandemia, estos últimos seis meses fueron momentos muy difíciles, de incertidumbre, de atropello del Poder Ejecutivo. El pueblo dio su veredicto, el gran juez, el soberano pueblo”, resaltó.

El intendente Pereira Mujica anunció que hará cambios en los cargos de confianza y que dará seguimiento a las grandes obras que se iniciaron con la gestión de Miguel Prieto y María Portillo, como la revitalización de las plazas, las obras escolares como la sala de robótica y las mejoras en salud.

Igualmente anunció que cuentan con muchos insumos para operar en la planta asfáltica y que planificarán las obras más urgentes. Mientras que en el microcentro pretenden elaborar un plan integral con una inversión de entre 60 y 70 mil millones de guaraníes para el 2027.

“Queremos que el microcentro se abra de noche, que se robustezca el turismo, que no solamente sea de compras, que la gastronomía, el arte, la cultura, la hotelería, sean parte importante, atendiendo también la apertura dentro de poco del segundo puente internacional, que va a venir a dinamizar y a generar conectividad en la región trinacional”, finalizó.