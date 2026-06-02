ABC en el Este
02 de junio de 2026 a la - 15:38

Precandidato colorado es convocado a jurar como concejal de Yo Creo en Ciudad del Este

Rigoberto Chamorro, precandidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este.
Rigoberto Chamorro, precandidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este.

El precandidato colorado a la intendencia de Ciudad del Este, Rigoberto Chamorro, fue convocado para jurar mañana como concejal municipal suplente de Yo Creo. Esto luego de que el concejal Pedro Acuña (Yo Creo) haya sido electo como nuevo intendente en reemplazo de Daniel Pereira Mujica, quien renunció al cargo para volver a candidatarse a la intendencia.

Por ABC Color

La Junta Municipal de Ciudad del Este comunicó oficialmente la aceptación de la renuncia de Daniel Pereira Mujica al cargo de intendente municipal mediante la Resolución N.° 302/2026, emitida esta mañana.

Asimismo, por Resolución N.° 303/2026, fue designado como nuevo intendente municipal de Ciudad del Este el concejal Pedro Javier Acuña Ferreira, quien completará el mandato correspondiente al período 2021-2026, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.

Como consecuencia de la vacancia generada en la Junta Municipal, fue convocado el concejal suplente Rigoberto Chamorro Duarte para prestar juramento e incorporarse al cuerpo legislativo municipal en una sesión prevista para este miércoles 3 de junio, a las 10:00.

Chamorro es actual precandidato colorado a la intendencia por el movimiento Honor Colorado y responde al gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR-HC). El mismo convocó a una conferencia de prensa para mañana a las 09:00, es decir, una hora antes de su convocatoria para jurar como concejal.

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Hasta el momento no se pronunció al respecto y tampoco contestó las llamadas telefónicas.