Precandidato colorado es convocado a jurar como concejal de Yo Creo en Ciudad del Este

La Junta Municipal de Ciudad del Este comunicó oficialmente la aceptación de la renuncia de Daniel Pereira Mujica al cargo de intendente municipal mediante la Resolución N.° 302/2026, emitida esta mañana.

Asimismo, por Resolución N.° 303/2026, fue designado como nuevo intendente municipal de Ciudad del Este el concejal Pedro Javier Acuña Ferreira, quien completará el mandato correspondiente al período 2021-2026, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.

Como consecuencia de la vacancia generada en la Junta Municipal, fue convocado el concejal suplente Rigoberto Chamorro Duarte para prestar juramento e incorporarse al cuerpo legislativo municipal en una sesión prevista para este miércoles 3 de junio, a las 10:00.

Chamorro es actual precandidato colorado a la intendencia por el movimiento Honor Colorado y responde al gobernador de Alto Paraná, César Torres (ANR-HC). El mismo convocó a una conferencia de prensa para mañana a las 09:00, es decir, una hora antes de su convocatoria para jurar como concejal.

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Hasta el momento no se pronunció al respecto y tampoco contestó las llamadas telefónicas.