Pereira Mujica habla de su renuncia anticipada y Acuña promete continuar gestión

Durante una conferencia de prensa, Pereira Mujica dijo que luego de seis meses al frente de la Municipalidad, considera que ya demostró su capacidad para administrar la institución y que ya cumplió el objetivo.

Según aseguró, su renuncia fue analizada previamente con autoridades del partido, quienes aprovecharon la coyuntura política (dos votos colorados) para asegurar la administración municipal en manos de un fundador y referente de absoluta confianza del equipo político.

El exintendente destacó que durante su gestión se logró estabilizar las finanzas municipales, mantener los salarios al día, ejecutar obras de infraestructura y avanzar en importantes proyectos de inversión pública.

Por su parte, Pedro Acuña prometió dar continuidad al modelo de gestión que se inició con el referente de la nucleación política Miguel Prieto y luego con Daniel Pereira Mujica.

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El nuevo intendente sostuvo que uno de sus principales compromisos será cuidar el orden administrativo y financiero de la Municipalidad hasta un eventual retorno de Pereira tras las elecciones municipales.

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Con el cambio de mando concretado este martes, el partido Yo Creo mantiene el control de la administración municipal en los meses de campaña electoral.

La renuncia se registra un mes antes del plazo máximo establecido por la legislación electoral para que un intendente en funciones pueda postularse nuevamente al cargo.

Votos colorados

Acuña fue electo por mayoría con votos de la bancada de Yo Creo, Valeria Fabiana Romero Escobar, Óscar González Brizuela, Sebastián Martínez Insfrán, Pedro Acuña Ferreira, Víctor Torales Esquivel y Alison Anisimoff de Agüero. Además, votaron por Acuña dos colorados, uno de ellos candidato colorado a intendente por la disidencia, Richard Alfonso, y el otro candidato a concejal colorado Federico González

Chamorro será concejal

La designación de Pedro Acuña como intendente tendrá impacto en la conformación de la Junta Municipal de Ciudad del Este. Con la vacancia dejada, será convocado para jurar como concejal el suplente número uno de la lista de Yo Creo, Rigoberto Chamorro.

Chamorro actualmente es precandidato a intendente por el movimiento Honor Colorado, apadrinado por el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres. Aunque fue electo como suplente mediante Yo Creo, posteriormente abandonó el movimiento para sumarse al cartismo.