ABC en el Este
03 de junio de 2026 a la - 06:35

Ciudad del Este tendrá jornadas frescas por la mañana y cálidas por la tarde

Meteorología prevé temperaturas agradables para los próximos días.
Meteorología prevé temperaturas agradables para los próximos días.Tereza fretes alonso

La Dirección de Meteorología pronostica jornadas con temperaturas agradables y escasa probabilidad de lluvias para los próximos días en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Para este miércoles se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo entre nublado y parcialmente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste y presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

El jueves continuará el tiempo estable, con ambiente fresco al amanecer y cálido durante la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos soplarán del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 24°C de máxima.

En tanto, para el viernes se anuncia una jornada similar, con cielo escasamente nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 24°C.