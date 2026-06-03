Ciudad del Este tendrá jornadas frescas por la mañana y cálidas por la tarde

Para este miércoles se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo entre nublado y parcialmente nublado, vientos variables que luego rotarán al noreste y presencia de neblinas durante las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima prevista es de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C.

El jueves continuará el tiempo estable, con ambiente fresco al amanecer y cálido durante la tarde. El cielo se presentará parcialmente nublado y los vientos soplarán del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 24°C de máxima.

En tanto, para el viernes se anuncia una jornada similar, con cielo escasamente nublado y vientos predominantes del noreste. La mínima será de 14°C y la máxima llegará a los 24°C.