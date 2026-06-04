Escándalo en un colegio privado: investigan cámaras instaladas en el sanitario de alumnos

La causa N° 8748, caratulada como “supuesto hecho punible de pornografía relativa a niñas, niños y adolescentes”, fue abierta de oficio este jueves por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes.

Como primera diligencia investigativa, la representante fiscal se constituyó en el colegio para verificar el hecho. Durante la inspección, constató la existencia de cámaras tipo 360° instaladas en el techo del sanitario masculino.

Según manifestaron los directivos de la institución, los dispositivos fueron colocados con el objetivo de monitorear en el pasillo. Sin embargo, de acuerdo con las imágenes que circulan en las redes, uno de los equipos alcanzaría el interior de los cubículos del baño, lo que atentaría contra la intimidad de los estudiantes.

Ante esta situación, la fiscal ordenó la incautación del dispositivo de almacenamiento de imágenes para su remisión al Laboratorio Forense del Ministerio Público, en Asunción. Los peritos deberán determinar el alcance real de las grabaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, fue convocado a prestar declaración testifical el concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo), quien posteó uno de los videos a través de sus redes sociales luego de recibir denuncias de los padres de familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La investigación del caso está en etapa inicial, aunque la preocupación de los padres radica en una eventual vulneración de la intimidad de sus hijos menores de edad y el riesgo de que terceros puedan acceder a las grabaciones.

Omitimos datos que identifiquen a la institución para evitar vulnerar el derecho a la intimidad de los alumnos, en virtud de la ley de protección de la niñez y la adolescencia.